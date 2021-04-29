Об изнасиловании 6-летнего ребенка заявила жительница Кызылорды

Идут поиски автора сообщения.

В Кызылорде полиция разыскивает автора сообщения о страшных деталях гибели шестилетнего мальчика, сообщает zakon.kz.

27 апреля со двора дома ребенок ушел погулять и не вернулся. Через два дня в канализационном люке частного жилого дома было обнаружено тело пропавшего ребенка.

Автор аудиозаписи распространяет слухи о том, что малыш был изнасилован и убит.

В мессенджерах и социальных сетях распространяется шокирующая общественность аудиозапись о пропавшем ребенке. Департамент полиции Кызылординской области заявляет, что данная информация является недостоверной, не соответствующей действительности, - отметили в ведомстве.

Проводится работа по установлению женщины, распространяющей ложную информацию.

Напоминаем, что лица, распространяющие ложную информацию через социальные сети или СМИ будут привлечены к уголовной ответственности, - добавили в пресс-службе.

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