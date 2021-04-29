Сколько денег изъяли у задержанной в Алматы судьи?

В служебном кабинете изъято 10 000 долларов.

Накануне стало известно, что в Алматы в мошенничестве подозревают судью. При обыске у нее изъяли крупную сумму денег. В соцсетях блогеры стали распространять информацию, сколько денег нашли правоохранительные органы. Однако в горсуде Алматы не подтвердили указываемые суммы, передает zakon.kz.

Согласно распространяемой в соцсетях информации, у судьи Медеуского района Алматы Жолмановой "в кабинете нашли 4500 долларов. Дома прошел обыск нашли 2 800 000 долларов. В машине - 600 000 долларов. Сумма взятки с застройщика - 1 180 000 долларов".

В пресс-службе горсуда Алматы эту информацию опровергли.

В порядке информации сообщаем, что в служебном кабинете изъято 10 000 долларов, в доме судьи ничего не изъято. Полномочия судьи приостановлены распоряжением председателя Верховного Суда РК. Алматинский городской суд обратился в прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности лиц, занимающихся распространением ложной информации, - отметили в суде.

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