Конфликт на кыргызско-таджикской границе: погиб один человек

По последним данным, пострадали 17 человек.

Обстановка на кыргызско-таджикской границе накаляется. В селе Кок-Таш в Баткенской области горит несколько домов. Минздрав Кыргызстана сообщает об 17 пострадавших, передает zakon.kz.

24.kg пишет, что по словам местных жителей, дома кыргызстанцев подожгли жители таджикских сел.

Как известно, из сел Кок-Таш и Ак-Сай людей эвакуировали. Жители соседней страны начали жечь кыргызские дома, — заявили местные жители.

Отмечается, что утром в трех айыльных аймаках Баткенской области был введен режим ЧС. Эвакуированы 400 жителей сел Кок-Таш и Ак-Сай. Они расположились в четырех школах. Местные власти обеспечивают их питанием.

По последним данным, пострадали 17 человек. Из города Ош выехала бригада из 5 специалистов. Также из Бишкека готовятся к вылету 9 специалистов во главе с заместителем министра здравоохранения.

В то же время МЧС Кыргызстана заявляет о 15 пострадавших в перестрелке на границе с Таджикистаном.

Тем временем, президент КР Садыр Жапаров провел экстренное совещание с членами правительства из-за ситуации на границе. Была заслушана информация руководителей силовых структур и задействованных госорганов.

По итогам оперативного совещания принято решение об образовании рабочей группы во главе с первым вице-премьер-министром Артемом Новиковым для урегулирования и изучения сложившейся ситуации, - говорится в сообщении пресс-службы президента.

Перед МИД страны поставлена задача продолжить работу для мирного урегулирования ситуации по дипломатическим каналам.

Между тем, пограничная служба Кыргызстана выпустила заявление о том, что ситуация обострилась.

Началась перестрелка между войсковыми подразделениями сторон. По предварительным данным, таджикская сторона устанавливает позиции минометных расчетов. Пограничные подразделения в Баткенской области несут службу в усиленном режиме. При этом пункты пропуска на кыргызско-таджикском участке границы с кыргызской стороны функционируют в штатном режиме, - сообщили в ГПС.

При этом ГКНБ ответственность за обострение ситуации возлагает на таджикскую сторону.

Также сообщается, что глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев накануне вылетел в Германию на лечение. В связи с инцидентом на границе он вернется в Кыргызстан.

Утром 28 апреля в связи с состоянием здоровья я вылетел в Германию, но в свете сегодняшних событий возвращаюсь в Кыргызстан, не добравшись до больницы. Даст Бог, ночью приеду. Всем желаю терпения. Незыблемость границ важнее жизни, победим все в согласии, - написал Ташиев в Facebook.

Как передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав КР, в результате столкновений погиб один кыргызстанец, 16 человек получили ранения.

На 18:00 часов (18:00 по времени Нур-Султана) в Баткенскую областную больницу поступили еще пять пострадавших, из них один случай летального исхода. Еще один пострадавший поступил в больницу Лейлека. Общее количество пострадавших составляет 17 человек, - заявил представитель пресс-службы.

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