Появилось фото ракеты для суборбитальных пассажирских полетов

Она сможет долетать до противоположной части Земли менее чем за час.

В Сети появилась информация, что китайский исследовательский институт ракетной техники представил новую ракету для суборбитальных пассажирских полетов, сообщает zakon.kz.

Она сможет долетать до противоположной части Земли менее чем за час.

По мнению специалистов, подобные полеты станут нормой уже в течение ближайших 20 лет.

Ранее компания SpaceX Илона Маска также заявляла о разработке собственной похожей технологии. Тогда космическая корпорация рассматривала идею реализовать скоростные межконтинентальные полеты.

К 2035 году Китай начнет доставлять суборбитальными рейсами грузы по всему миру. Пассажиров хотят транспортировать таким способом ближе к 2045 году, - сообщает Ferra.ru.

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