Водитель автобуса с запрокинутой ногой и телефоном в руках попал на видео 

Он заплатит штраф 58340 тенге.

В социальных сетях появилась видео, как водитель автобуса везет пассажиров, запрокинул ногу на уровне руля и в тоже время пользовался телефоном, сообщает zakon.kz.

Вот такие водители отвечают за людей, которых перевозят. Нога на панели, сам в Instagram. Сегодня, 11:15, 40-ой маршрут, Майкудук, - говорится в описании к видео.

Полицейские установили нарушителя.

В отношении 28-летнего водителя составлен административный протокол по ст. ст.591 ч.1, 593 ч. 2 КРК об АП и наложен штраф в размере 20 месячных расчетных показателей (58340 тенге), - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

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