Приложение zakon.kz
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По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.
Кыргызские пограничники захватили таджикскую погранзаставу, сообщает zakon.kz.
Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также зафиксированы нападения на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук", - сообщили 24.kg в Пограничной службе ГКНБ КР.
В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.
По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.
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