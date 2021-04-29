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Кыргызские пограничники захватили таджикскую погранзаставу

Фото: kabar.kg 29 апреля 2021, 19:28

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

Кыргызские пограничники захватили таджикскую погранзаставу, сообщает zakon.kz.

Около 17.00 таджикская сторона открыла огонь по пограничным заставам "Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также зафиксированы нападения на пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук", - сообщили 24.kg в Пограничной службе ГКНБ КР.

В ответ на действия таджикских силовиков отряд специального назначения "Бору" ПС ГКНБ КР захватил пограничную заставу "Ходжа Аълло" Республики Таджикистан.

По всему периметру кыргызско-таджикской государственной границы с обеих сторон стягиваются дополнительные силы и средства.

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