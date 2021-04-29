Сообщается о новой перестрелке на кыргызско-таджикской границе: ситуация накаляется

По данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших на границе с Таджикистаном кыргызстанцев возросло до 26, двое погибли.

Сообщается о новой перестрелке на кыргызско-таджикской границе. На этот раз речь о перестрелке пограничников в Лейлекском районе, передает zakon.kz.

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В Лейлекском районе тоже началась перестрелка между таджикскими и кыргызскими пограничниками, - сообщил 24.kg полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

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По его словам, стрельба началась примерно в 19:00 в селах Кулунду и Максат и не прекращается до сих пор. Были также замечены вертолеты таджикской стороны в селах Кок-Таш и Самаркандек.

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По данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших на границе с Таджикистаном кыргызстанцев возросло до 26, двое погибли.

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