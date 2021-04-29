Конфликт на границе: Кыргызстан и Таджикистан начали переговоры

Об этом сообщил глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев.

Руководство Министерства иностранных дел Кыргызстана и Таджикистана сели за стол переговоров, передает zakon.kz.

Об этом vesti.kg сообщил глава МИД Кыргызстана Руслан Казакбаев, который выразил надежду, что в скором времени сторонам удастся локализовать конфликт на границе.

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Прямо сейчас я нахожусь на переговорах с таджикской стороной. По итогам диалога МИД сделает официальное заявление. Руслан Казакбаев

Он отметил, что ноту протеста посольству Таджикистана МИД КР пока не вручало.

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По данным 24.kg, по состоянию на 20:00 число обратившихся за помощью после конфликта на границе составило 32 человека. Из них один человек скончался и еще один находится в крайне тяжелом состоянии. Один человек получает лечение амбулаторно, остальные госпитализированы. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Ализа Солтонбекова.

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В больнице села Самаркандек находится двое. Их состояние удовлетворительное. Двое находятся в районной больнице Лейлекского района. Их состояние оценивается как средней тяжести. Остальные 26 человек госпитализированы в Баткенскую территориальную больницу с огнестрельными ранениями и травмами различных частей тела, - рассказала она.

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