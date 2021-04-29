Он поручил проверить все строительные компании города на предмет соблюдения техники безопасности при проведении работ.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев высказался о смерти трехлетнего мальчика в парке Алматы, сообщает zakon.kz.

Сегодня произошел трагический случай. Оборвалась жизнь трехлетнего мальчика. Выражаю соболезнования родным и близким, - написал он на своей странице в Facebook.

Он отметил, что "полиция проведет всестороннее и объективное расследование".

Управлениям комфортной городской среды и ГАСК поручено проверить соблюдение строительных норм и правил подрядчиками и субподрядчиками на данном объекте. Кроме того, поручил проверить все строительные компании города на предмет соблюдения техники безопасности при проведении работ, - заключил аким.

29 апреля в алматинском парке 28 панфиловцев погиб ребенок 2018 года рождения. Инцидент произошел около церкви, где ведутся работы по благоустройству территории. Малыш играл с голубями, в это время водитель погрузчика ехал по территории парка. По словам водителя, он не заметил ребенка и совершил наезд. От полученных травм он скончался на месте.

В Департаменте полиции сообщили, что факт зарегистрирован Управлением полиции Медеуского района в ЕРДР по статье 104 УК РК (Причинение смерти по неосторожности).

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