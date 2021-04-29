Россию хотят отключить от SWIFT в случае "вторжения на Украину"

За резолюцию проголосовали 569 депутатов Европарламента из присутствовавших 682, против - 67.

Европейский парламент (ЕП) принял резолюцию с призывом отключить Россию от международной платежной системы SWIFT в случае "вторжения на Украину", передает zakon.kz.

Европейский парламент требует, чтобы Евросоюз сократил свою зависимость от России в сфере энергетики, и призывает институты ЕС и страны - члены Евросоюза остановить завершение строительства "Северного потока - 2" и прекратить строительство Росатомом атомных электростанций, которым дают неоднозначные оценки в ЕС. (...) Если военное развертывание [на границе с Украиной] превратится во вторжение Российской Федерации на Украину, в этих условиях импорт нефти и газа из России должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, все активы российских олигархов должны быть заморожены, а их визы в ЕС - аннулированы, - цитирует ТАСС текст резолюции.

Голосование за утверждение резолюции прошло в четверг на сессии в Брюсселе. За проголосовали 569 депутатов Европарламента из присутствовавших 682, против - 67.

Отмечается, что эта резолюция ЕП, как и все остальные, носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами ЕС.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!