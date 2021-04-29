Как выглядеть на 10 лет моложе. Простые трюки визажистов

Чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, специалисты рекомендуют наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул.

Визажисты показали способы нанесения косметики, которые помогут "выглядеть на 10 лет моложе", передает zakon.kz.

Как сообщает Лента.ру, чтобы кожа лица визуально казалась более подтянутой, специалисты рекомендуют наносить консилер по диагонали на внешние углы глаз, рта, а также вдоль скул.

По их словам, с возрастом кожа в этих зонах начинает провисать, а этот трюк создает иллюзию подтяжки.

Также эксперты советуют делать акцент на глазах.

Менеджер косметического бренда Mac Cosmetics Шаррин Хинчклифф отметила, что со временем ресницы начинают седеть, поскольку волосяные фолликулы производят меньше меланина.

Используйте водостойкую подводку, чтобы подчеркнуть верхний ресничный край. К внешним уголкам глаз обязательно приподнимайте стрелку, чтобы создать иллюзию подтянутых век. Также не забывайте подкручивать и прокрашивать ресницы, - посоветовала она.

По ее словам, с возрастом губы также могут потерять объем и выглядеть обезвоженными и "сдутыми".

Чтобы визуально их увеличить, нужно полностью покрыть их помадой светлого оттенка, а затем более темным карандашом нарисовать по три вертикальные полоски в середине верхней и нижней губы и растушевать их. После этого можно нанести светоотражающий блеск, благодаря которому губы будут выглядеть еще крупнее.

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