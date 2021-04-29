Когда снимут карантин в Нур-Султане

Об этом рассказал замакима столицы Бахтияр Макен.

Заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен рассказал, когда снимут карантин в столице, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

В столичном акимате в онлайн-режиме провели круглый стол на тему "Вакцинация – путь к жизни без COVID-19" под председательством Бахтияра Макена. Участие в мероприятии приняли руководители медучреждений города, представители неправительственных организаций, государственных учреждений.

Участники встречи обсудили текущую эпидобстановку в столице, а также меры по предупреждению распространения коронавируса и работу по массовой вакцинации населения.

Особое внимание они обратили на работу медиков, которые вот уже год работают в усиленном режиме и борются с опасным вирусом.

Замакима отметил, что на сегодня в столице ежедневно в среднем регистрируется порядка 300-600 случаев КВИ. Для сравнения, в июле прошлого года эти цифры достигали 180-200. Нур-Султан уже больше месяца находится в "красной" зоне по оценке эпидемиологической ситуации.

Именно вакцинация является мощной профилактической мерой, и польза от ее применения существенно перевешивает возможные риски осложнений. В своем выступлении глава государства К.К. Токаев сказал, что единственно надежным решением в борьбе с КВИ является вакцинация. Это доказано примером стран, которые заранее продумали стратегию выхода из локдаунов. Сейчас их экономики и повседневная жизнь граждан практически не испытывают пандемического стресса. На текущий момент важным этапом в борьбе с коронавирусной инфекции является вакцинация населения. Для выработки коллективного иммунитета мы должный вакцинировать более 650 тыс.человек или 60% населения города. Бахтияр Макен

Он напомнил, что на сегодня в столице более 100 тыс. человек получили первый компонент вакцины и уже более 16 тыс. получили оба компонента вакцины.

Вместе с тем замакима отметил неоценимый вклад медработников в борьбе с пандемией коронавируса.

На сегодня столичные врачи и весь медицинский персонал работают с удвоенной нагрузкой. В борьбе с коронавирусом задействованы более 4 тыс. медработников. Врачи и весь медицинский персонал города работают без выходных уже более года. Нам следует по достоинству оценить их труд, и прислушаться к их советам и рекомендациям. Перед нами стоит общая задача выработки коллективного иммунитета, который поможет нам вернуться в прежний ритм жизни. Гражданское общество не должно оставаться в стороне в социальных, общественных вопросах, происходящих в нашем городе. Сейчас важное значение имеет активность гражданского общества в вопросах вакцинации. Как вы знаете, сначала население с большой осторожностью относилось к вакцинации. Но после осознания того, что отказ от вакцины опасен для здоровья, ряды вакцинируемых стали охотно пополняться. Бахтияр Макен

Он призвал участников встречи включиться в активную работу по разъяснению и информированию граждан об исключительной важности вакцинации против КВИ, как единственного действенного способа вернуться к прежней жизни, разгрузить систему здравоохранения города и медработников, которые уже больше года трудятся, не зная отдыха, оставляя свои семьи.

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