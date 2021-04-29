Чиновник и офицер подозреваются в получении взятки в СКО

Окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

Должностное лицо акимата Петропавловска подозревается в получении взятки, сообщает zakon.kz.

Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области пресечена преступная деятельность руководителя Отдела предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии акимата города Петропавловска. Должностное лицо подозревается в получении взятки в размере 150 тыс. тенге от директора одного из охранных агентств за беспрепятственное подписание актов выполненных работ по договору о государственных закупках услуг по охране одного из государственных объектов. пресс-служба Антикоррупционной службы СКО

В ведомстве отметили, что подробности досудебного расследования в интересах следствия не разглашаются.

Также сообщается, что в СКО офицер Военного института Национальной гвардии РК подозревается в получении взятки от подчиненного.

Антикоррупционной службой по СКО в результате комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий в совершении коррупционного правонарушения изобличен командир батальона Военного института Национальной гвардии РК. Он подозревается в получении от подчиненного взятки в виде денежных средств в сумме 30 тыс. тенге за разрешение выезда за пределы гарнизона вопреки установленному запрету руководством Военного института. Подозреваемый задержан в порядке ст. 128 УПК РК и водворен в ИВС УП Петропавловска, - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончательное решение в отношении подозреваемых с определением степени их вины будет вынесено судом.

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