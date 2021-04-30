Конфликт на кыргызско-таджикской границе: погибла 12-летняя девочка

Всего в больницу поступил 51 пострадавший.

Три кыргызстанца, в том числе 12-летняя девочка, погибли в ходе столкновений на кыргызско-таджикской границе Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения и социального развития Кыргызстана Жалалидин Рахматуллаев, передает zakon.kz.

Как сообщил он агентству АКИpress, два человека скончались в Баткенской областной больнице, а в Лейлеке зарегистрирована смерть девочки 2008 года рождения.

Всего в больницу поступил 51 пострадавший. Вся медицинская помощь оказывается. Из Оша и Бишкека прибыли медицинские работники, развертываются дополнительные койки. При необходимости будем отправлять пострадавших в Бишкек для дальнейшего лечения. Жалалидин Рахматуллаев

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