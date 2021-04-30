Что известно о вакцине Qaz-COVID-In

В ее основе - вирус 2019-nCoV, "убитый" химическим реагентом.

Вакцина Qaz-COVID-In (QazVac) разработана Институтом проблем биологической безопасности, сообщает zakon.kz.

Qaz-COVID-In - инактивированная вакцина для внутримышечного введения (0,5 мл/доза). Содержит очищенный инактивированный штамм Sars-CoV-2.

Qaz-COVID-In расшифровывается, как "Казахстан, ковид, инактивированная".

Отмечается, что в ее основе - вирус 2019-nCoV, "убитый" химическим реагентом. У таких вакцин более щадящие осложнения, без повышения температуры тела.

Так же, как и "Спутник V", она двухкомпонентная и вводится в интервалом в 21 день.

Одно из преимуществ отечественной вакцины - условия хранения. Если "Спутник V" должен храниться в холодильнике при температуре -18 градусов, то QazVac - при температуре 2-8 градусов тепла.

Казахстан зарегистрировал в реестре Всемирной организации здравоохранения свою антиковидную вакцину.

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