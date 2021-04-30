Каспийское море на грани экологической катастрофы

Экологи уверены, что Каспий может повторить судьбу Аральского моря.

Каспийскому морю грозит экологическая катастрофа. Тревогу бьют не только экологи и общественники, но и простые атыраусцы и мангистаусцы, которые обеспокоены тем, как море мелеет на глазах, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканал "Астана", шагом в пропасть атыраусцы и мангистаусцы называют предстоящие дноуглубительные работы нефтедобывающей компании NCOC - консорциум намерен вырыть на шельфе два крупных канала: тяжелые суда не могут проходить к нефтяным объектам из-за обмеления моря.

Жители региона уверены, что с этими рвами длиной в 56 км водоем начнет мелеть еще быстрее.

"Они заработают, а население останется, так что мне кажется, я отрицательно отношусь к этому. Мне кажется нельзя вмешиваться в природу". "Нас, вас никто не спросит. Принято решение, и, ради Бога, копайте хоть до Туркменистана, и весь Каспий высосем", - говорят местные жители.

В свою очередь экологи и общественники убеждены, что дноуглубительные работы полностью уничтожат экосистему Северо-Восточного Каспия.

По данным члена координационного совета экофорума НПО Казахстана Галины Черновой, 90% осетровых обитают именно в этой части водоема.

NCOC, да, они согласны с тем, что будет нанесен ущерб. Исчезнет маточное стадо осетровых и мы, как минимум, потеряем 54 тонны черной икры. Проект, он просто абсурден. Подрывают наше жизненное пространство и наносят удар по продовольственной безопасности нашей страны. Мы требуем признать этот проект вредным и опасным! - говорит она.

Как сообщается, казахстанцами уже запущена петиция с призывом запретить работы по дноуглублению Каспия. Активисты, опираясь на публичные данные о проекте и объективные исследования, предлагают использовать технику, которая способна передвигаться по мелководью.

Ширина одного канала составит от 80 до 115 метров. Снято будет 18,5 млн кубометров грунта. Площадь, с которой поднимут землю, – 29 млн квадратных метров. В случае углубления, корм для рыб и, прежде всего, молоди, будет уничтожен. петиция "Спасем Каспийское море от экологической катастрофы"

Петицию уже подписали более 15 тыс. человек, которые просят присвоить Северо-Восточной части Каспия статус особо охраняемой природной территории и ввести мораторий на осушение и углубление дна.

Как заявили в Минэкологии РК, проект уже обсудили на общественных слушаниях и комплексная вневедомственная экспертиза вынесла положительное заключение. Также в ведомстве сообщили, что консорциум готов возместить весь нанесенный ущерб.

Что касается неизбежного ущерба рыбным ресурсам в процессе строительства канала, то документально доказано, что при проведении планируемых работ проектом (NCOC) предусмотрен максимальный комплекс природоохранных мероприятий для сохранения экосистемы моря и снижения воздействия на окружающую среду. председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов

Но казахстанские защитники уверены, что заключений отечественных специалистов, давших добро на вмешательство в водоем, недостаточно, и к проблеме Каспия необходимо привлекать экспертов извне.

Я думаю нужно создать консилиум научный, где будет обосновываться вообще эффективность этого проекта. И насколько он может внести изменения в экологию. руководитель общественного движения Kаz Eco Patrol Тимур Елеусизов

По данным экспертов в области экологии, соседние по Каспию страны, особенно Россия и Иран, уже озаботились спасением своей акватории.

Казахстанские чиновники от экологии заверяют, что обмеление моря - это явление естественное. По их словам, в течение всего 20-го века его уровень колебался. Но местных жителей беспокоит то, что они видят своими глазами.

"Мы не первый раз выступаем против любых вмешательств в море. Нам и раньше говорили, что ничего не будет. А потом тюлени гибли, осетр пропал, море отступает". "В молодости я ловил рыбу в поселке Дамба, где живу. С 2006 года вода отступила 20 км от берега. Боюсь, что, если канал будет вырыт, рыба не попадет в Урал на нерест. Поэтому мы против. В наших краях красная рыба полностью исчезла всего за 20 лет. Если этот канал построят, вообще ничего живого не останется", - говорят жители Актау.

К слову, как уже выяснили немецкие ученые, к 2100 году уровень воды в море-озере упадет на 18 метров, а его площадь сократится на треть. И, как уверены экологи, Каспий может повторить судьбу Аральского моря.

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