В центре Алматы появилась мусорная свалка

Как следует из ответа Управления городского планирования и урбанистики города, территория бывшего автовокзала принадлежит некоему юрлицу.

Жители частных домов, расположенных вокруг территории бывшего автовокзала в Алматы, просят власти положить конец антисанитарии, передает zakon.kz.

Как сообщает "Хабар 24", 13 лет назад там снесли историческое здание первого в Алматы автовокзала, и с тех пор на его месте так ничего и не построили. Земельный участок оказался в распоряжении частной компании и постепенно стал превращаться в свалку.

Проходящие люди эту территорию как туалет используют. Бомжи здесь бывают, матрасы стелют, спят. То есть, что бы ни было, надо как-то территорию закрыть от посторонних лиц. житель Алматы Данияр Ахметов

В 2008 году, когда снесли старый автовокзал, на его месте планировалось построить новый современный комплекс.

Часть старых одноэтажных домов, что были рядом, снесли, владельцам выплатили компенсацию. Но остальные постройки почему-то не тронули. Дома сегодня находятся в аварийном состоянии. Их отрезали от электричества, водоснабжения нет. И теперь здесь живут люди, которым, по всей видимости, эта собственность не принадлежит. Большинство из них зарабатывает на жизнь торговлей с лотков прямо здесь же, на проспекте Суюнбая. И мусор выбрасывают на заброшенной территории, - говорится в сюжете.

По словам жительницы Алматы Аллы Ваниной, "тут были представители акимата".

Видели, но никакой реакции. Они же были раза два-три. Редко, но были. Толку никакого нет, - говорит она

Как говорят местные жители, на бесхозной территории находится некое учреждение, на котором нет никаких вывесок, объясняющих его принадлежность.

Как видите, там опознавательных знаков нет. Пациентов привозят. Она уже месяца три как функционирует. До этого ремонт делали. И все вот эти пять месяцев на контакт не идут. Вообще никак. жительница Алматы Майя Саттарова

Как следует из ответа Управления городского планирования и урбанистики Алматы, территория бывшего автовокзала принадлежит некоему юридическому лицу. И к настоящему времени от него никаких проектных документов на строительство не поступало.

По кадастровому номеру, предоставленному управлением, мы выяснили, что речь идет о ТОО "SAYAHAT REALTY". Оно было зарегистрировано в сентябре 2018 года. Компания действующая, платит налоги. Но почему владельцы позволили превратить часть своей земли в мусорную свалку в центре мегаполиса, остается только догадываться, - говорится в сюжете.

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