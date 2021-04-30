Опубликованы требования к пятничным намазам в Алматы

Их будут проводить во дворах мечетей города.

С 30 апреля во дворах мечетей Алматы будет проводиться пятничный намаз, сообщает zakon.kz.

Допускаются индивидуальные и коллективные богослужения (пятничные молитвы, воскресные богослужения) только на территории религиозных объектов (на открытом воздухе) с заполняемостью не более 50% и продолжительностью не более 60 минут, при соблюдении социальной дистанции не менее 1,5 метра и только при установке соответствующих знаков с строгим соблюдением масочного режима, - напомнили в Духовном управлении мусульман Казахстана, ссылаясь на постановление Жандарбека Бекшина от 23 апреля.

В связи с этим в ДУМК попросили выполнить следующие условия для мечетей, в которых будет проводиться пятничный намаз.

Требования к пятничного намазу во дворах мечетей Алматы

1. Совершать пятничный намаз во дворах мечетей (на открытом воздухе);

2. Создать условия для молитвы во дворах мечетей, установить антисептики, обеспечить маской;

3. Обязательное ношение маски в мечетях;

4. По возможности совершать омовение дома;

5. Принести с собой молитвенные коврики;

6. Соблюдать дистанцию ​​на территории мечети, не обмениваться рукопожатием;

7. При молитве расстояние должно быть не менее 1,5 метра, молиться в специально отведенном месте;

8. Не находиться в мечети долгое время;

9. Не посещать мечеть при температуре свыше 37 градусов, а также с гриппом и другими симптомами;

10. Пожилым людям, детям и женщинам старше 65 лет воздержаться от посещения мечетей;

11. Проводить ежедневную дезинфекцию мечети и ее двора.

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