Иманбек выпустил трек с Моргенштерном и Fetty Wap

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Ранее анонсированный сингл LECK, был опубликован на всех стриминговых площадках.
30 апреля казахстанский DJ Иманбек Зейкенов представил фанатам новый трек с популярными зарубежными артистами как Моргенштерн и Fetty Wap, сообщает zakon.kz.
Ранее анонсированный сингл LECK, был опубликован на всех музыкальных площадках в 3:00 по Нур-Султану.
Собрались как-то раз америкос, казах, еврей..., - поет Моргенштерн в тексте песни.
За 3 часа под видео на youtube набралось более 330 тысяч просмотров.
В марте ремикс Иманбека Зейкенова выиграл премию "Грэмми" в категории Best Remixed Recording в США.
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