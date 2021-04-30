Кыргызстан и Таджикистан остановили вооруженный конфликт

Две страны также договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти.

Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить приграничный вооруженный конфликт и отвести войска, после чего собрать рабочую группу для создания условий переговоров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кnews.

Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных районах РТ и КР (Таджикистана и Киргизии) ... обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации, принять меры к недопущению эскалации напряженности, — говорится в сообщении.

Отмечается, что две страны также договорились создать совместную рабочую группу из числа сотрудников правоохранительных органов и сотрудников исполнительной власти двух стран для полной реализации намеченных мер, а также создания условий для плодотворных переговоров.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась 28 апреля после того, как граждане РТ начали устанавливать камеры видеонаблюдения на водозаборе в селе Кок-Таш Баткенского района. В результате совместной перепалки жители двух стран начали обкидывать друг друга камнями. В последующем таджикская сторона начала обстреливать мимо проезжающие автомашины граждан Кыргызстана из охотничьих ружей.

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