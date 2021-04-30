"Манчестер Юнайтед" разгромил "Рому" со счетом 6:2 в полуфинале Лиги Европы

По два мяча забили Бруну Фернандеш и Эдинсон Кавани.

Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" на своем поле одержал победу над итальянской "Ромой" в первом матче 1/2 финала Лиги Европы, сообщает zakon.kz со ссылкой на sportbox.ru.

Игра в Манчестере завершилась победой хозяев поля со счетом 6:2. Дубли в составе "Юнайтед" сделали Эдинсон Кавани (48-я и 64-я минуты) и Бруну Фернандеш (9, 71 - с пенальти), еще по голу забили Поль Погба (75) и Мэйсон Гринвуд (86). У "Ромы" отличились Лоренцо Пеллегрини (15) и‎ Эдин Джеко (34).

Ответный матч пройдет в Риме 6 мая.

Команды провели друг с другом семь матчей. В предыдущих шести "Манчестер Юнайтед" одержал четыре победы, один матч остался за "Ромой", еще один завершился вничью. Впервые команды встретились в четвертьфинале Лиги чемпионов сезона-2006/07, тогда в первом матче победу праздновала "Рома" (2:1), а в ответном "Манчестер Юнайтед" разгромил своего соперника со счетом 7:1.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!