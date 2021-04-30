В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 319 818

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 319 818 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 53819 (+675),

в городе Нур-Султан – 45128 (+566),

в ВКО – 24846 (+101),

в Карагандинской области – 23355 (+255),

в Атырауской области – 21863 (+80),⠀

в Алматинской области – 21124 (+180),

в Павлодарской области – 20673 (+146),

в ЗКО – 19185 (+155),

в Акмолинской области – 18296 (+150),

в Костанайской области – 14709 (+26),

в СКО – 13974 (+35),

в городе Шымкенте – 9331 (+105),

в Актюбинской области – 9114 (+130),

в Жамбылской области – 7814 (+77),

в Мангистауской области – 5675 (+57),

в Туркестанской области – 5415 (+45),

в Кызылординской области – 5497 (+70).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 396,

в городе Алматы - 822,

в городе Шымкенте - 101,

в Акмолинской области - 111,

в Актюбинской области - 196,

в Алматинской области - 329,

в Атырауской области - 80,

в ВКО - 80,

в Жамбылской области - 21,

в ЗКО - 113,

в Карагандинской области - 179,

в Костанайской области - 17,

в Кызылординской области - 53,

в Мангистауской области - 3,

в Павлодарской области - 74,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 23.

Всего в стране выздоровели 273 915 человек от COVID-19

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