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В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 319 818

Фото: 24kz 30 апреля 2021, 08:02

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 319 818 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 53819 (+675),
  • в городе Нур-Султан – 45128 (+566),
  • в ВКО – 24846 (+101),
  • в Карагандинской области – 23355 (+255),
  • в Атырауской области – 21863 (+80),⠀
  • в Алматинской области – 21124 (+180),
  • в Павлодарской области – 20673 (+146),
  • в ЗКО – 19185 (+155),
  • в Акмолинской области – 18296 (+150),
  • в Костанайской области – 14709 (+26),
  • в СКО – 13974 (+35),
  • в городе Шымкенте – 9331 (+105),
  • в Актюбинской области – 9114 (+130),
  • в Жамбылской области – 7814 (+77),
  • в Мангистауской области – 5675 (+57),
  • в Туркестанской области – 5415 (+45),
  • в Кызылординской области – 5497 (+70).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 396,
  • в городе Алматы - 822,
  • в городе Шымкенте - 101,
  • в Акмолинской области - 111,
  • в Актюбинской области - 196,
  • в Алматинской области - 329,
  • в Атырауской области - 80,
  • в ВКО - 80,
  • в Жамбылской области - 21,
  • в ЗКО - 113,
  • в Карагандинской области - 179,
  • в Костанайской области - 17,
  • в Кызылординской области - 53,
  • в Мангистауской области - 3,
  • в Павлодарской области - 74,
  • в СКО - 28,
  • в Туркестанской области - 23.
  • Всего в стране выздоровели 273 915 человек от COVID-19

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