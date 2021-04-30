В Казахстане число выявленных случаев COVID-19 достигло 319 818

За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 29 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2853 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 319 818 случаев, из них:⠀
- в городе Алматы – 53819 (+675),
- в городе Нур-Султан – 45128 (+566),
- в ВКО – 24846 (+101),
- в Карагандинской области – 23355 (+255),
- в Атырауской области – 21863 (+80),⠀
- в Алматинской области – 21124 (+180),
- в Павлодарской области – 20673 (+146),
- в ЗКО – 19185 (+155),
- в Акмолинской области – 18296 (+150),
- в Костанайской области – 14709 (+26),
- в СКО – 13974 (+35),
- в городе Шымкенте – 9331 (+105),
- в Актюбинской области – 9114 (+130),
- в Жамбылской области – 7814 (+77),
- в Мангистауской области – 5675 (+57),
- в Туркестанской области – 5415 (+45),
- в Кызылординской области – 5497 (+70).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 2626 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 396,
- в городе Алматы - 822,
- в городе Шымкенте - 101,
- в Акмолинской области - 111,
- в Актюбинской области - 196,
- в Алматинской области - 329,
- в Атырауской области - 80,
- в ВКО - 80,
- в Жамбылской области - 21,
- в ЗКО - 113,
- в Карагандинской области - 179,
- в Костанайской области - 17,
- в Кызылординской области - 53,
- в Мангистауской области - 3,
- в Павлодарской области - 74,
- в СКО - 28,
- в Туркестанской области - 23.
- Всего в стране выздоровели 273 915 человек от COVID-19
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