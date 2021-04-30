Токаев обратился к народу Казахстана

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Президент поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем единства народа Казахстана, сообщает zakon.kz.
Поздравление Главы государства было опубликовано на сайте Акорды.
Уважаемые соотечественники!
От всей души поздравляю вас с Днем единства народа Казахстана!
Инициированный Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым этот замечательный праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия.
За годы Независимости основополагающий принцип "единство в многообразии" превратил широкую палитру культур и традиций Казахстана в наше бесценное достояние. Солидарность, единство, патриотизм стали сердцевиной национального кода.
Наш народ един в своем стремлении построить справедливое, прогрессивное, процветающее государство.
Благодаря стабильности и согласию в обществе, взаимной поддержке и созидательному труду мы преодолеем все сложности и достигнем поставленных целей.
Желаю всем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Пусть в каждом доме, в каждой семье царит атмосфера гармонии и взаимопонимания!
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