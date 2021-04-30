Конфликт на кыргызско-таджикской границе: 13 человек погибли

Число пострадавших в результате инцидента составляет 134 человека.

По данным Минздрава КР, на 7:50 всего число пострадавших в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе составляет 134 человека, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что 13 летальных случаев.

25 пострадавших специальным бортом доставлены из Баткена в Бишкек и госпитализированы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, Национальный госпиталь и Национальный хирургический центр.

Состояние у двоих пострадавших оценивается как тяжелое, остальные как средней тяжести и относительно удовлетворительные.

Также в результате инцидента погибли трое и ранен 31 житель Таджикистана (среди них — мэр Исфары).

Ранее Кыргызстан и Таджикистан остановили вооруженный конфликт.

Очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

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