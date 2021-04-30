33 казахстанца скончались от COVID-19 и пневмонии за сутки

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 730 человек.

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 30 апреля, сообщает zakon.kz.

На 30 апреля лечение от КВИ продолжают получать 42 730 человек (42 235 КВИ+ и 495 КВИ-), из них в стационарах находится – 15 207 пациентов, на амбулаторном уровне – 27 523 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:• в тяжелом состоянии – 763 пациентов, • в состоянии крайней степени тяжести – 196 пациентов;• на аппарате ИВЛ – 112 пациентов.

За сутки 30 казахстанцев умерли от коронавируса. Всего с 13 марта 2020 года зарегистрировано 3668 случаев с летальным исходом.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 28 апреля 2021 года зарегистрировано 105 новых случаев заболевания, 3 случая с летальным исходом. Выздоровели 95 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано: Заболевших - 52 844, случаев с летальным исходом - 794, всего выздоровели – 51 555 человек.

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