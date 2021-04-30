Робота-пса "уволили" из полиции Нью-Йорка из-за споров о расизме

Кроме того, местные жители посчитали внешний вид "пса" чересчур агрессивным.

После негативной реакции со стороны жителей и политиков Департамент полиции Нью-Йорка больше не будет использовать собаку-робота. Аренда будет прекращена, и его вернут обратно в Boston Dynamics, передает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

Аренда должна была закончиться в августе. Заместитель комиссара полиции Нью-Йорка по разведке и борьбе с терроризмом Джон Миллер заявил, что департамент изменил свое мнение после того, как робот стал мишенью для людей, которые "неправильно использовали его для разжигания споров о расе и слежке".

Кроме того, местные жители посчитали внешний вид "пса" чересчур агрессивным и пугающим для подозреваемых. Критики также выражали обеспокоенность по поводу возможного нарушения конфиденциальности. В свою очередь, в Boston Dynamics заявили, что их роботы не предназначены для насилия или запугивания людей и животных.

До расторжения соглашения 22 апреля полиция Нью-Йорка планировала потратить 94 000 долларов на аренду.

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