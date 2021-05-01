День единства народа отмечают казахстанцы

В этом году страна отмечает этот праздник уже в 26-й раз.

1 мая казахстанцы отмечают День единства народа страны — важный, добрый и светлый для страны праздник, передает zakon.kz.

Праздника единства народа Казахстана является государственным.

Этот день является символом мира, согласия и патриотизма. Праздник олицетворяет собой издревле почитаемые на нашей земле ценности дружбы и сплоченности, взаимного уважения и доверия.

День единства народов Казахстана отмечается с 1996 года. 18 октября 1995 года Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ об объявлении 1 мая Днем единства народа Казахстана. До этого времени 1 мая олицетворял собой праздник труда и мира, который отмечался традиционно с советских времен как День солидарности трудящихся.

Как известно, Казахстан — многонациональная страна, здесь живут более 100 наций и народностей. Поэтому нужен был праздник, который бы показал единство всех народов, проживающих в стране. Таким днем было выбрано 1 мая. В этом году страна отмечает этот праздник уже в 26-й раз.

Традиционно в этот день для сплочения народов страны проводятся различные мероприятия – торжественные собрания, концерты, шествия, соревнования, танцы народов, населяющих республику, ярмарки.

Огромное значение имеет то, что в празднике участвуют различные культурные центры, с тем, чтобы ознакомить народ Казахстана с традициями других народов. Все это делает этот день одним из самых ярких и любимых праздников в Казахстане.

Однако уже второй год из-за пандемии короновируса все массовые мероприятия в стране отменены и празднование проходит в усеченном варианте. Казахстанцы могут выехать на природу, погулять в парке, пообщаться с соседями.

Кроме этого, проходят различные благотворительные мероприятия для нуждающихся в помощи казахстанцах, высаживаются деревья и цветы.

Стоит отметить, что 1 мая отмечается как День труда в 142 странах мира.

Его корни уходят в далекий 1886 год, когда американские рабочие организовали забастовку, на которой потребовали установления восьмичасового рабочего дня. Эта забастовка и демонстрация трудящихся закончились столкновениями демонстрантов с полицией и кровопролитием.

Парижский конгресс II Интернационала в июле 1889 года в память об этом выступлении рабочих в Чикаго принял решение проводить каждый год 1 мая демонстрации трудящихся.

Впервые праздник День международной солидарности трудящихся отмечали в 1890 году в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, США, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах.

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