Протестующие многодетные матери ночевали у акимата Шымкента

Они намерены добиться временных квартир.

10 женщин, среди которых беременная с младенцем устроили ночлег на пороге акимата Шымкента. Многодетные матери требовали чиновников решить их жилищные проблемы. Съемные квартиры, говорят, многим не по карману. Либо же арендодатели не хотят принимать у себя большую семью с детьми. Поэтому они просят, чтобы власти дали им временное жилье. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает zakon.kz.

Нас не берут, так как у нас много детей. Наши требования от государства - раз нет жилья, пусть государство пойдет нам на встречу. Есть жилье временное на балансе ЖКХ. Мы требуем только этого, - рассказала Раушан Жанарова.

Многодетные матери говорят, они несколько лет стоят в очереди на жилье. Некоторые с 2014 года.

Мы же тоже люди, хоть и маленькие. Нас не слушают. Мы поэтому стоим. Я из интерната, 1998 году воспиталась. Я до сих пор не получила жилье. У меня нету жилья. У меня пять детей, - сказала Гульзада Дутбаева.

В итоге до утра дотянули не все. У администрации остались пятеро женщин. Завтракали прямо на месте. А в уборную по очереди ходили в соседнюю библиотеку. В здание акимата их не пускали полицейские. Стражи порядка все это время и уговаривали протестующих разойтись. Лишь под предлогом уборки, многодетных мам удалось сместить с лестничной площадки. Правда недалеко.

Сотрудники акимата заявили, что временное жилье для многодетных матерей не предусмотрено законом. А квартиры выдают им в порядке очереди. Например, в этом году, квадратные метры получат двое из собравшихся.

Это зависит от возможности бюджета. По двум из тех женщин, одна получит в сентябре, вторая до конца года. 444 квартиры мы закупаем для многодетных матерей. Мы им предоставим. Временное жилье по Закону о жилищных отношениях, временное жилье не предусмотрено и переступать закон мы не имеем право, - сообщил замруководителя Управления жилья Абылайхан Балыкбаев.

Но многодетные матери очереди на жилье ждать не хотят. Они намерены добиться временных квартир. И если власти им не уступят, собираются писать письмо президенту.

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