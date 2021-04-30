В Жетысу стали известны имена победителей на приз акима области "Ақ қауырсын"

На суд жюри были представлены 45 поэтических работ и 17 в прозаическом жанре.

На днях состоялось награждение призеров конкурса "Тіл – ғұмыр". В нем участвовали 62 претендентов в возрасте от 20 до 45 лет.

На суд жюри были представлены 45 поэтических работ и 17 в прозаическом жанре. Отметим, конкурс проводится на постоянной основе. Этот по счету четвертый. Участники посвятили стихи и произведения на темы "Язык и Независимость" и "Тіл – Тәуелсіздік тірегі". Все эти работы способствуют повышению статуса государственного языка, пропаганде единства народа.

В состав жюри вошли генеральный директор телеканала "Жетісу", журналист Серик Сарыбай, заместитель главного редактора газеты "Жетысу"Жуматай Амреев, главный инспектор аппарата акима Алматинской области Гулбакыт Касен, корреспондент телеканала "Жетысу" Айнур Толеу, корреспондент газеты "Жетысу" Куаныш Тунгатар, методист Управления по развитию языков Алматинской области Женис Жолдыбаев.

По словам жюри, было очень много претендентов, и в финал отобраны самые лучшие. Первое место в номинации проза занял корреспондент Областной газеты "Жетысу" Ришад Турганбай, а в поэтическом направлении еще удостоился первого места корреспондент областной газеты "Жетысу" Асыл Султангазы.

Как отметили, жюри произведение Ришада Турганбая проникнуто жизненной искренностью, а поэма молодого поэта Асыл Султангазы-оригинальной окраской. Кроме того, второе место в прозе занял Есболат Айдабосын, в поэзии-Медет Байжума.

По словам организаторов, цель конкурса мотивировать творческую общественность региона.

Отметим, что теперь "Тіл – ғұмыр" и "Ақ қауырсын" будут проводиться как два отдельных конкурса. Это, в свою очередь, повысит уровень литературы в регионе, повысит конкурентоспособность поэтов и писателей, повысит престиж художественной литературы в области.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!