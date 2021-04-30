Правила формирования позиции Правительства РК при участии в ЕАЭС разработали в Казахстане

Приложение zakon.kz
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Правила также предусматривают введение ответных ограничительных мер на внутреннем рынке ЕАЭС.
Министерство торговли и интеграции разработало Правила формирования позиции Правительства РК по вопросам участия в Евразийском экономическом союзе, а также взаимодействия центральных исполнительных государственных органов, субъектов квазигосударственного сектора и Национальной палаты предпринимателей с ЕАЭС, передает zakon.kz.
Правила определяют порядок взаимодействия центральных исполнительных государственных органов РК, госорганов непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Казахстана субъектов квазигосударственного сектора и Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан (НПП), с Евразийской экономической комиссией, образованной в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года.
Так, при осуществлении взаимодействия с Комиссией государственные органы и НПП в пределах своей компетенции осуществляют свою деятельность по следующим направлениям:
Как отмечается, проекты решений Комиссии, затрагивающие интересы субъектов частного предпринимательства, подлежат согласованию с НПП в рамках оценки регулирующего воздействия в соответствии с Договором о ЕАЭС.
Государственные органы в пределах своей компетенции по собственной инициативе или в соответствии с поручениями Президента РК, Правительства РК, Представителя в Совете Комиссии осуществляют подготовку предложения для рассмотрения на заседании Комиссии в соответствии с Регламентом Комиссии.
Государственный орган, подготовивший предложение, обеспечивает его согласование с заинтересованными государственными органами, путем направления официальной позиции и материалов в соответствии с Регламентом работы Комиссии.
Срок согласования предложения составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления соответствующего предложения в заинтересованные государственные органы.Обязательными согласующими государственными органами являются уполномоченный орган, МИД и МЮ, - говорится в документе.
Правила также предусматривают введение ответных ограничительных мер на внутреннем рынке ЕАЭС.
Так, ответные меры, вводятся в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и в пределах, необходимых для эффективной защиты экономических интересов РК.
Предложение о применении ответных мер представляется в уполномоченный орган государственными органами или НПП.
Предложение государственного органа и/или НПП о применении ответных мер представляется в виде письменного обращения в адрес уполномоченного органа, к которому прилагается перечень сведений о применении ответных мер.
Уполномоченный орган после получения сведений проводит анализ целесообразности применения ответных мер, с учетом международных обязательств республики в течение 30 календарных дней. При необходимости уполномоченный орган направляет запрос в государственные органы и иные организации.
В случае непредставления государственным органом или НПП, запрошенных уполномоченным органом недостающих либо корректных сведений, а также в случае отрицательных результатов анализа целесообразности применения ответных мер, уполномоченный орган в течение 15 календарных дней направляет государственному органу или НПП обоснованный отказ о дальнейшем рассмотрении предложения о применении ответных мер.
В случае положительных результатов анализа целесообразности применения предложенных ответных мер уполномоченный орган в течение 15 календарных дней готовит заключение о целесообразности применения ответных мер и направляет его на рассмотрение Координационного совета для принятия решения.
Решение о введении ответных мер принимается на заседании Координационного совета.
До введения ответных мер уполномоченный орган, совместно с заинтересованными государственными органами или НПП, в случае необходимости принимает решение о проведении переговоров с соответствующим государством-членом ЕАЭС.
Уполномоченный орган заблаговременно, но не позднее 15 календарных дней до даты принятия акта о введении ответных мер, в письменной форме уведомляет ЕЭК и каждое из государств-членов о принятии соответствующей ответной меры, - указывается в правилах.
Согласно правилам, ответные меры носят временный характер и применяются только до тех пор, пока мера, нарушающая положения Договора о ЕАЭС или положения международных договоров и актов составляющих право ЕАЭС, не будет отменена или изменена таким образом, чтобы соответствовать положениям Договора о ЕАЭС и международным договорами и актами, составляющими право ЕАЭС, или пока государства-члены ЕАЭС не договорятся об ином.
Полностью правила можно посмотреть на сайте "Открытые НПА", публичное обсуждение документа завершится 19 мая.
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