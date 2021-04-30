От Бишкека до Алматы: Подрядчика нет, новая дорога будет позже

Стало известно, как идут работы по реализация проекта автомобильной дороги "Узынагаш – Отар", который проходит по трассе Алматы – Бишкек.

Путешествие на автомобиле из Алматы в Тараз, Кордай, Отар, Бишкек давно нельзя назвать простым. На дворе 2021 год, а некоторые участки важной трассы до сих пор... земляные. Корреспондент zakon.kz попытался выяснить, достроят ли когда-нибудь эту дорогу. Выяснилось, что строительство пока затягивается.

Наиболее проблемный участок трассы Алматы-Бишкек, вызывающий вопросы у путешествующих, находится между Узынагашем Алматинской области и Отаром Жамбылской области (с 63 по 159 км трассы Алматы – Бишкек). Это 96 км долгостроя (80 км в Алматинской области, 16 км в Жамбылской области), запущенного еще в 2018 году. В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК в ответ на запрос zakon.kz рассказали, что проект разделен на 3 лота. И если по первому лоту (с 63 по 101 км трассы) ведутся хоть какие-то работы, то на втором лоте (со 101 по 143 км трассы) на уже целый год нет подрядчика, который бы строил дорогу!

По второму лоту в апреле 2020 года был расторгнут контракт с компанией "Азеринншаат" за неисполнение условий контракта. На данный момент новый Подрядчик по данному участку не определен. В текущем году планируется проведение конкурса по определению нового Подрядчика, завершение планируется в 2023 году, - сообщили нам в МИИР РК.

Благополучно все с третьим лотом, это 143-159 км трассы, там в 2020 году полностью завершены работы по устройству цементно-бетонного покрытия с полным открытием движения.

Проект реализуется за счет средств Международного банка реконструкции и развития и республиканского бюджета. По данным МИИР РК, общая стоимость подписанных контрактов между Комитетом автомобильных дорог Министерства и подрядными организациями, определенных в ходе конкурсных процедур по трем лотам составляет 36,56 млрд тенге.

По лоту 1 ведутся работы согласно утвержденному графику производства работ: подрядной организацией ТОО "Казахдорстрой" ведутся работы по устройству нижнего слоя покрытия и укладки нижнего слоя основания из ЩПС. Также ведутся работы на ИССО: мост Таргап – устройство подпорной стены, мост Самсы и мост Жиренайгыр – работы по обратной засыпке, устройство трубы на ПК41+60, полное завершение планируется в 2021 году. По лоту 2, как было указано выше, работы приостановлены в связи с расторжением, - сообщили в Министерстве.

По проекту, прошедшему государственную экспертизу, первый и второй лоты имеют асфальтобетонное покрытие, третий лот имеет цементобетонное покрытие.

Подготовил Альберт Ахметов

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