Плата за проезд в Алма-Арасан - пассажиры автобуса выразили возмущение

Несмотря на то, что плата за проезд в Иле-Алатауский нацпарк введена давно, для многих это оказалось новостью.

В соцсетях алматинцы выразили возмущение тем, что с пассажиров маршрутки на эко-посту при въезде в Алма-Арасан попросили плату за проезд, передает zakon.kz.

На эко-посту, который находится в Алма-Арасане, по пути проезда 28 автобуса сейчас пытались взять плату с пассажиров автобуса, мол вышел приказ - все должны платить. Все выходят из автобуса, кроме пенсионеров, детей и инвалидов, и проходят через турникет платят, - говорит автор видео.

Многих это возмутило, несмотря на то, что плата за проезд в Иле-Алатауский нацпарк введена давно. Но то, что нужно платить и пассажирам общественного транспорта, проезжающего через эко-пост, для многих оказалось новостью.

Что касается самого видео, то в комментариях к посту юрист Иле-Алатауского нацпарка сообщил, что оно не полное и не отразило всю суть ситуации.

Инспектор вернулся с приказом о взимании платы за использование особо охраняемой природной территории и плату за санитарную очистку. Платы взимаются с каждого лица не зависимо от средств передвижения, - сообщил он.

В Нацпарке также сообщили, что с этого года плата за использование особо охраняемой природной территории взымается со всех. Сумма составляет 200 тенге. Исключение составляют люди, живущие на территории парка и те, у кого там есть дачи. Они могут получить временный пропуск и проезжать бесплатно.

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