Когда китайская вакцина станет доступна казахстанцам?

В Казахстане несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации.

На сегодня в Казахстане для вакцинации доступны три вакцины - это "Спутник V", "QazVac" и арабская вакцина, произведенная по китайской технологии компании "Синофарм" - Hayat Vax (SARS-CoV-2 (Vero Cell). Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Как вы знаете, в Казахстане несколько вакцин, которые допущены к массовой вакцинации. Это "Спутник V", часть была поставлена непосредственно из России, вторая вакцина произведена на карагандинском фармкомплексе. Недавно мы получили "QazVac" и буквально сегодня мы получаем дополнительно арабскую вакцину, произведенную по китайской технологии компании "Синофарм". Мы ожидаем данную вакцину, она поступит в регионы. Таким образом у нас три вакцины доступны для населения, - сказал Цой.

По его словам, арабская вакцина по китайской технологии будет направлена во все регионы.

Помимо фонда "Самрук-Казына", ключевая партия будет направлена для населения страны - порядка 750 тысяч доз, которые будут направлены равномерно в регионы, - добавил глава ведомства.

Министр уточнил, что в настоящий момент в республике сняты любые ограничения, можно вакцинироваться в любом городе Казахстана.

Вы можете обратиться в ближайшую поликлинику, либо в торговые центры, где организована вакцинация. Вакцину вы получите бесплатно, вне зависимости, от того, где находитесь, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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