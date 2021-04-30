Будет ли проводиться шествие "Бессмертного полка" в Казахстане 9 мая

Из-за эпидситуации празднования Дня Победы в этом году не будет - Цой.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал, как будет проходить празднование Дня Победы в этом году, передает корреспондент zakon.kz.

Как пройдет празднование Дня Победы в этом году? Будет ли организовано шествие "Бессмертного полка" и военный парад? - озвучили вопрос жителя столицы на отчетной встрече министра.

По словам главы Минздрава, из-за эпидситуации празднования Дня Победы в этом году не будет.

Мы с трепетом относимся к каждому параду. Но, к сожалению, сейчас Нур-Султан находится в "красной" зоне и введены ограничения. Поэтому военный парад не предполагается в этом году как в Нур-Султане, так и в других регионах. Я думаю, что в ближайшем будущем мы обязательно будем участниками таких массовых мероприятий, - ответил Алексей Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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