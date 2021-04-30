Мужчина с ребенком на игрушечном кабриолете разъезжали по Алматы

Полиция разыскивает мужчину.

Мужчина с ребенком прокатился на игрушечном кабриолете в Алматы, сообщает zakon.kz.

Видео необычной автомобильной прогулки появилось на странице в Instagram.

Комментаторы негативно отреагировали на подобное увлечение:

Точно с дубу рухнул и понеслась.

Газели, фуры его не увидят же!

Ладно мужик дурак - не жалко, но ведь там ребенок.

В полиции отметили, что начаты поиски горе-водителя.

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