Мужчина с ребенком на игрушечном кабриолете разъезжали по Алматы

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Полиция разыскивает мужчину.
Мужчина с ребенком прокатился на игрушечном кабриолете в Алматы, сообщает zakon.kz.
Видео необычной автомобильной прогулки появилось на странице в Instagram.
Комментаторы негативно отреагировали на подобное увлечение:
Точно с дубу рухнул и понеслась.
Газели, фуры его не увидят же!
Ладно мужик дурак - не жалко, но ведь там ребенок.
В полиции отметили, что начаты поиски горе-водителя.
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