Крушение самолета Bek Air: прокурор запросил сроки экс-чиновникам

Прокурор считает, что вина подсудимых квалифицирована правильно.

В Алматинской области судят бывших чиновников, которых обвиняют в незаконной выдаче земель близ аэропорта Алматы, где произошло крушение самолета Bek Air. Сегодня прокурор запросил для них сроки от 4 до 6 лет лишения свободы. В конце своей речи он попросил подсудимых, находящихся под домашним арестом, взять под стражу, передает корреспондент zakon.kz.

Всего по делу проходят пять экс-чиновников и один риелтор, которая, по версии следствия, связала чиновников. Большинство подсудимых обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве. Бывшие госслужащие уже признали вину и раскаялись в содеянном.

Дело рассматривает судья Талгарского районного суда Айдос Байгалиев.

Сегодня, 30 апреля, прошли прения. Прокурор запросил для подсудимых сроки.

Для бывшего главы отдела земельных отношений Талгарского района Рустама Турысбекова запросили 6 лет лишения свободы в колонии минимальной безопасности с лишением права работать на госслужбе сроком на 7 лет.

Прокурор объяснил, что у этого подсудимого есть смягчающие его вину обстоятельства в виде малолетних детей, добровольное возмещение имущественного ущерба, раскаяние.

Экс-главе Талгарского райотделения научно-производственного центра земельного кадастра Жарасу Машимбаеву запросили наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии средней безопасности с лишением права занимать должности на госслужбе сроком на 7 лет. Прокурор объяснил, что такой срок просит, потому что в отношении Машимбаева нужно применить амнистию и сократить срок на 1/4 из за того что он полностью возместил ущерб.

Он также объяснил, что у Машимбаева есть обстоятельства, смягчающие наказание. Это наличие малолетних детей, раскаяние, добровольное возмещение имущественного ущерба.

Бывшему и.о. главы райотделения научно-производственного центра земельного кадастра Медеу Калыбекову запросили назначить 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

У него тоже есть смягчающие вину обстоятельства в виде наличия малолетних детей и раскаяние. Отягчающих вину подсудимого обстоятельств нет.

Бывшему и.о. начальника сектора землеустройства этого же отделения Берику Абдуллаеву запросили 4,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности.

Бывшему начальнику отдела земельных отношений Талгарского района Кайрату Алтынбекулы запросили 5 лет лишения свободы с лишением права работать на госслужбе сроком на 6 лет. Прокурор просит отправить его отбывать наказание в колонии минимальной безопасности. Он заявил, что просит такой срок с учетом амнистии.

Гособвинитель объяснил, почему просит назначить Алтынбекулы такое наказание. У него есть смягчающие вину обстоятельства: это малолетние дети и активное участие в раскрытии уголовного правонарушение.

По словам гособвинителя, у Алтынбекулы также есть отягчающие обстоятельства: он нарушил профессиональную клятву.

И наконец, для риелтора Нурайым Алданиш запросили 5 лет лишения в колонии средней безопасности. Прокурор просит применить в отношении нее амнистию в честь 25-летия Независимости Казахстана и сократить срок наказания на 1/4.

У нее есть смягчающее обстоятельство: наличие малолетних детей. Есть также обстоятельства отягчающие ее вину. Это активная роль в совершении уголовного правонарушения.

Прокурор считает, что вина подсудимых квалифицирована правильно. Их вина подтверждена документами, незаконными строениями в виде жилых домов, а также показаниями свидетелей.

В конце своей речи прокурор попросил Турысбекова, Машимбаева, Калыбекова и Абдуллаева, находящихся под домашним арестом, взять под стражу в зале суда.

Затем подсудимые выступили с последним словом. Экс-чиновники напомнили суду, что они раскаиваются и что у них есть несовершеннолетние дети. Они попросили назначить им наказание, не связанное с лишением свободы.

- Я раскаиваюсь, у меня есть 4 несовершеннолетних детей, являюсь единственным кормильцем, - сказал Медеу Калыбеков.

- Признаю вину полностью, раскаиваюсь, есть 3 несовершеннолетних ребенка. Я сожалею. Прошу не лишать меня свободы, - сказал подсудимый Абдуллаев.

- Ваша честь, с предъявленным обвинением согласен, искренне раскаиваюсь. Прошу учесть, что я возместил ущерб. Я вынес большой урок, более 3 месяцев находился в СИЗО, более года был под домашним арестом. На меня это сильно повлияло. У меня есть несовершеннолетние дети, есть пожилые родители. Я единственный кормилец. При вынесении приговора, прошу назначить наказание не связанное с лишением свободы, - сказал бывший глава отдела земельных отношений Талгарского района Рустам Турысбеков.

Единственной, кто не признал своей вины является риелтор Нурайым Алданиш. Она говорит, что не причастна к данному уголовному делу.

К данному преступлению я отношения не имею. Я подготавливала документы, то есть помогала в оформлении документов. Я не писала никаких заявлений, не вела приемы документов, я всего лишь исполняла задания, - сказала она.

Она единственная подсудимая, находящаяся под арестом.

27 декабря 2019 года самолет авиакомпании Bek Air, который летел из Алматы в Нур-Султан потерпел крушение. Погибли 12 человек.

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