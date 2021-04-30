Можно ли вакцинированным не носить маски, ответил Цой

Нам нужно достичь как минимум 60-процентного порога вакцинированных граждан, чтобы сформировался коллективный иммунитет - глава Минздрава.

Министра здравоохранения Алексея Цоя на отчетной встрече перед населением спросили, можно ли после получения вакцины от коронавируса не носить маски, передает корреспондент zakon.kz.

Для того, чтобы каждый гражданин чувствовал себя безопасно, нам нужно достичь как минимум 60-процентного порога вакцинированных граждан, чтобы сформировался коллективный иммунитет. После этого, конечно, будет рассмотрена возможность ухода от масочного режима, - ответил глава Минздрава.

Он напомнил, что вакцинация - это единственная мера, которая позволит уйти от изоляции. И также выразил надежду, что казахстанцы будут активно прививаться для формирования коллективного иммунитета.

26 апреля в Казахстане стартовала вакцинация отечественной вакциной QazVac. Одним из первых прививку получил министр здравоохранения Алексей Цой.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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