Не имеем четких дат - Цой о поставке зарубежных вакцин

Идут переговоры.

Пока что договоренности по поставкам вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, не достигнуты. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

Мы действительно ведем переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины, - сказал Цой.

По его словам, в основном даты указываются - второе полугодие этого года.

Данные переговоры мы ведем, как только получим завершающую информацию, мы уточним сроки поставок, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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