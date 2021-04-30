Не имеем четких дат - Цой о поставке зарубежных вакцин

Приложение zakon.kz
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Идут переговоры.
Пока что договоренности по поставкам вакцин от коронавируса, разработанных компаниями Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson, не достигнуты. Об этом сообщил на отчетной встрече с населением министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.
Мы действительно ведем переговоры с ведущими американскими компаниями. На данный момент мы не имеем четких дат по поставке вакцины, - сказал Цой.
По его словам, в основном даты указываются - второе полугодие этого года.
Данные переговоры мы ведем, как только получим завершающую информацию, мы уточним сроки поставок, - заключил он.
Оксана Скибан, Нур-Султан
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