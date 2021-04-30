Школьница пыталась прыгнуть с моста в Туркестанской области

С подростком провели морально-психологическую беседу и оказали необходимую помощь.

В Туркестанской области полицейские спасли несовершеннолетнюю школьницу, пытавшуюся спрыгнуть с моста, сообщает zakon.kz.

Во время несения службы по обеспечению общественного порядка сотрудники Сайрамского районного управления полиции майор полиции Нурбол Куанышбеков и капитаны полиции Нуржан Бегмаганбетов и Болеген Тулегенов заметили на дороге неизвестную женщину, которая размахивала руками. Когда стражи порядка остановились и поинтересовались в чем дело, сельчанка в слезах сообщила, что ее дочь пытается спрыгнуть с моста возле жд-вокзала и попросила спасти ее ребенка.

Полицейские оперативно отреагировали на просьбу женщины, посадили ее в служебную автомашину, установили местонахождение подростка и направились в указанную сторону. Полицейскме обнаружили молодую девушку на мосту у станции Манкент, расположенного по улице Толеби п. Аксукент, где она намеревалась спрыгнуть.

В этот момент капитан полиции Болеген Тулегенов приблизился к девушке-подростку, которая пыталась совершить суицид, и предпринял необходимые меры к ее спасению. Полицейский незаметно, чтобы не вызвать подозрение у девушки, подошел сзади и крепко схватил несовершеннолетнюю, висящую на мосту. Затем остальные стажи порядка помогли коллеге отнести ее на безопасное расстояние, - сообщили в ДП области.

Девочка обиделась на мать и на почве семейной ссоры у нее возникла мысль о самоубийстве. С подростком провели морально-психологическую беседу и оказали необходимую помощь.

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