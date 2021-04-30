Лихач на Mercedes выехал на встречку ради зрелищного видео

Водитель лишен прав.

22-летний водитель в Алматы выехал на встречку ради красивых кадров, сообщает zakon.kz.

Действия молодого человека снимал на видео пассажир авто.

В полиции отмечают, что Mercedes 220 двигался по улице Немировича-Данченко, совершая левый поворот на проспект Рыскулова.

Нарушителем оказался 22-летний приезжий. В отношение него возбуждено административное производство по ст. 596 КРКобАП. Водитель будет лишен права управления авто. Кроме выезда на встречную полосу, нарушитель пересек перекресток на запрещающий сигнал светофора, у него отсутствовал государственный регистрационный номерной знак, ездил он без ремня безопасности, совершал маневры, создавая при этом аварийные ситуации. Правонарушитель подвергнут административному штрафу – это более 100 тысяч тенге, – рассказал начальник Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Манап Саттаров.

Несколько дней назад в полиции рассказывали об еще одном любителе экстремальной езды. Тогда водителя арестовали на пять суток и оштрафовали на 155 тысяч тенге.

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