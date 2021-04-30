Еще один долгострой: развязку на Алтын-Орде обещают сдать к концу 2021 года

Временный простой был связан со сменой подрядчика.

Мы уже рассказывали о долгострое - автомобильной дороге на трассе "Алматы - Бишкек", которая строится уже третий год. Но не только отсутствием асфальта "радует" путешествие из Алматы в Тараз, Кордай, Отар и Бишкек. Приключения начинаются на границе Алматы и Алматинской области - возле рынка Алтын-Орда (с 16 по 19 км трассы "Алматы-Бишкек") десятилетиями наблюдаются пожизненные пробки из автотранспорта. Когда будет решена проблема, рассказал новый глава АО "НК "QazAvtoJol" Аскар Муратулы, передает zakon.kz.

На данный момент ситуация с пробками, действительно улучшилась. В рамках строительства автодороги Алматы-Бишкек в районе рынка "Алтын Орда" завершены работы по строительству моста через р. Аксай и3-х надземных пешеходных мостов, завершено уширение проезжей части с 4-х до 10-ти полос на протяжении 4 км с переустройством инженерных коммуникаций.

Работы по эстакаде по типу "Подкова" выполнены на 95%, завершено бетонирование центрального пролета. На уширяемой части автодороги (300 м) ведутся работы по устройству покрытия. По основной магистральной эстакаде работы выполнены на 65%.Устроено монолитное пролетное строение 85 м. В связи с неудовлетворительной работой Подрядной организации, проводивший строительные работы, был расторгнут договор. На сегодняшний день определена подрядная организация в лице компании "Sine Midas Stroy Sms", которой поставлена задача завершить проект до октября 2021 года, - заявил Аскар Муратулы.

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