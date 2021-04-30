В Бостандыкском районе Алматы благоустроят 100 дворов

Работы начнутся по мере завершения конкурса госакупок.

О том, как в мегаполисе будут благоустраивать дворы и детские площадки, рассказал в ходе онлайн-брифинга региональной службы коммуникаций аким Бостандыкского района Алматы Алтай Рахимбетов, сообщаетzakon.kz.

Он рассказал, что в 2020 году проведен капитальный ремонт 120 дворовых территорий района.

В текущем году запланировано благоустройство 100 дворовых территорий в мкр. Коктем, Алмагуль, Орбита и других.

В 2020 году за счет привлечения инвесторов благоустроены 20 детских площадок. С начала текущего года за счет привлечения инвесторов благоустроены 4 детские площадки, до конца года планируется – 21, - сообщил аким района Алтай Рахимбетов.

В рамках реализации проекта "Бюджет участия" в 2020 году проведено строительство спортивного поля во дворе дома №284/1 по ул. Жарокова и воркаут-площадки в мкр. Казахфильм.

В текущем году в рамках данной программы планируется ремонт детских и спортивных площадок в 8 дворах по адресам: ул. Хусаинова, 225, ул. Сатпаева, 9Б, мкр. "Нурлытау", ул. Баязитовой, 9, 15, ул. Мынбаева, 93, ул. Навои, 308/2, мкр. "Орбита-1", дом 24, пр. Гагарина, 196А.

Строительно-монтажные работы начнутся по мере завершения конкурса государственных закупок с определением подрядной организации.

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