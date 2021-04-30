Дело "СК Фармация". Данные о заразившихся врачах из-за отсутствия СИЗов расходятся

Будет правильно задать вопрос следственному органу -представитель Минздрава.

Общее количество врачей, заразившихся коронавирусом из-за нехватки СИЗов, составляет 658 человек, сообщил в ходе судебного заседания представитель Министерства здравоохранения Сержан Оралов, передает корреспондент zakon.kz.

По цифре 2 тыс. могу пояснить, что непосредственно в обвинительном акте органы следствия указывают эту цифру. Был проведен анализ по всей республике и плюс к этому было произведено три заключения республиканским центром имени Айкимбаева. Экспертиза проводилась в Алматы, Актюбинской области, Шымкенте. Общее количество составляет 658 медработников. Более детальный ответ, полагаю, что в последующем должен предоставить следственный орган относительно того, как он проводил анализ и выходил на цифру 2 тыс., — сообщил Сержан Оралов.

На уточняющий вопрос судьи Каната Дуйсембиева о несогласии с выводами обвинения по количеству заболевших медработников, он ответил отрицательно, отметив, что в самом расследовании он не участвовал.

Я не говорю, что не соглашаюсь. Исходя из непосредственно самого заключения, общее количество составляет 658 медработников, которые заразились в связи с нехваткой СИЗов. Остальное количество медработников, которые заразились, общее количество выходит около 1 300. Следственный орган проводил анализ по всей республике путем запроса, и получения ответов от медицинских организаций здравоохранения. Я непосредственно в самом расследовании не участвовал. Будет правильно задать вопрос следственному органу, — объяснил представитель Минздрава.

Тем нее менее судья просил предоставить выводы, как центрального госоргана.

Однако представитель министерства продолжал в ответ говорить, что общий анализ и общая отчетность относительно эпидситуации находилась на контроле санэпидконтроля, который проводил ежемесячный анализ по количеству заболеваемости медработников.

Ясно, тогда выводы я сам буду делать, — резюмировал судья Канат Дуйсембиев.

26 апреля в ходе первого судебного заседания прокурор Дастан Купербаев заявил, что из-за неправомерных действий экс-главы "СК-Фармации" более двух тысяч врачей Казахстана заразились коронавирусом.

Так, по его словам, в результате срыва поставки защитных костюмов в ряде медорганизаций Алматы, Нур-Султана, Шымкента, Караганды и других регионов страны образовался дефицит защитных костюмов.

Это повлекло нарушение нормальной деятельности задействованных медорганизаций и правил инфекционной безопасности и, как следствие, привело также к массовому заражению медработников коронавирусной инфекцией в период апрель-май 2020 года, – уточнил гособвинитель.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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