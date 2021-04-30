Mercedes с номером "Gulam" лихачил по дорогам в Туркестанской области

Он заплатит штраф.

В Туркестанской области полицейские привлекли к ответственности водителя автомашины с подложными госномерами, сообщает zakon.kz.

В социальных сетях появилось видео нарушения ПДД автомашиной Mercedes-Benz, водитель которой установил подложные государственные номера с собственным именем, а также выехал на полосу встречного движения.

Полицейские установили автомашину нарушителя, владельцем которого оказался житель Аксукент.

За нарушение ПДД молодого человека привлекли к административной ответственности по 3 статьям КоАП РК: 590 ч. 4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками", 593 ч. 2 "Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения" и 596 ч.2 "Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", - сообщили в пресс-службе ДП области.

Он признался в содеянном и заверил, что впредь не будет нарушать правила дорожного движения.

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