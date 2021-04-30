Будут ли у выпускников вузов госэкзамены - Все о защите дипломов в 2021 году

Известны некоторые подробности.

В 2020 году закончившим бакалавриат и магистратуру повезло: из-за карантина им отменили сдачу госэкзамена, и для получения диплома достаточно было лишь защитить дипломную работу/магистерскую диссертацию онлайн. В 2021 году такого подарка, по всей видимости, не ожидает. О том, что предстоит выпускникам бакалавриата и магистратуры, рассказали корреспонденту zakon.kz в Министерстве образования и науки.

Понятно, что итоговая аттестация студентов организуется в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. И все зависит от совместных решений санврачей и МОН. Главная новость для заканчивающих вузы в этом году - экзамены будут.

Для выпускников вузов 2021 года проведение государственных экзаменов не отменяется. Процедура их проведения регулируется академической политикой вуза. Для проведения итоговой аттестации Министерством разработаны методические рекомендации по организации промежуточной и итоговой аттестации в организациях высшего и (или) послевузовского образования в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Также вузам будет направлено инструктивное письмо. Порядок проведения итоговой аттестации, а также состав экзаменационной комиссии, устанавливаются вузами самостоятельно согласно академической политики. Защита дипломных работ будет проходить в соответствии с вышеуказанными рекомендациями, - ответили на запрос zakon.kz в МОН РК.

При этом, обязательным условием проведения итоговой аттестации является наличие прокторинга обучающихся (процедура наблюдения и контроля за дистанционным экзаменом), системы обнаружения заимствований чужого текста при проверки дипломных работ, а также соблюдение академической честности.

Альберт Ахметов

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