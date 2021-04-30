На границе Кыргызстана и Таджикистана снова стреляют

Среди раненых есть сотрудники милиции.

В Лейлекском районе на кыргызско-таджикской границе вновь ведется перестрелка, сообщает zakon.kz.

24.kg уточняет, что стрельба ведется продолжительное время — около часа.

В УВД Баткенской области отмечают, что среди раненых есть сотрудники милиции.

В социальных сетях сообщается о захвате сел в Лейлекском районе гражданами Таджикистана. Однако эту информацию в УВД не подтвердили, но и не опровергли, - говорится в сообщении.

Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.

Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.

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