А ветераны боевых действий на территории других государств получат по 100 тыс. тенге.

123 ветеранам ВОВ выплатят по миллиону тенге ко Дню Победы в Алматы, сообщает zakon.kz.

30 апреля 2021 года на IV сессии маслихата города Алматы депутатами в честь празднования 76-летия Победы поддержано предложение о выплате единовременной социальной помощи ветеранам ВОВ в размере 1 млн тенге и оказании единовременной выплаты участникам трудового фронта и супругам ветеранов, умерших в мирное время, по 50 тысяч тенге, - сообщили в акимате.

В этом году из средств местного бюджета будут произведены единовременные выплаты 17 тыс. человек, в т.ч. участникам и инвалидам ВОВ, лицам, приравненным к ним, участникам трудового фронта и другим категориям.

123 участника и инвалида ВОВ получат по 1 млн тенге, порядка 4 тыс. человек - по 100 тыс. тенге и более 12 тыс. человек - по 50 тыс. тенге.

участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по 1 млн тенге (123 млн тенге на 123 чел.);

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, по 100 тыс. тенге (170,9 млн тенге на 1 709 чел.);

ветеранам боевых действий на территории других государств по 100 тыс. тенге (272,5 млн тенге на 2 725 чел.);

вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в Великой Отечественной войне, не вступившим в повторный брак, по 100 тыс. тенге (0,1 млн тенге на 1 чел.);

родителям и не вступившим в повторный брак супругам военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане, по 100 тыс. тенге (2,9 млн тенге на 29 чел.);

участникам трудового фронта (работавшие в тылу во время ВОВ), в том числе награжденные медалями и орденами СССР, а также не награжденные по 50 тыс. тенге (около 600 млн тенге на 12 тыс. чел.).

супруге (супругу) умершего инвалида ВОВ или лица, приравненного по льготам к инвалидам ВОВ, умершего участника ВОВ, партизана, подпольщика, гражданина, награжденного медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступали в повторный брак по 50 тыс. тенге (около 29 млн тенге на 590 чел.).

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!