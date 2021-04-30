Перспективы курса тенге положительно оценили аналитики

С учетом всех факторов биржевой курс тенге к доллару начал укрепляться.

Текущие факторы и краткосрочные перспективы курсы тенге позитивны, отмечает старший аналитик AERC Галымжан Айтказин.

На мировых финансовых площадках некоторое затишье волатильности и мягкая смена тренда на рост спроса на активы развивающихся стран, и это несмотря на обострение политических отношений США и Турции, сохранение небольшой напряженности вокруг России, крайне критической ситуации с COVID-19 в Индии.

К завершению апреля заметно снижается индекс доллара США, отражающий глобальную стоимость американской валюты, – отметил он.

На сырьевом рынке зафиксирован продолжающийся рекордный рост цен на медь и другие металлы, цены на нефть продолжают изменяться в боковом тренде 64-66 USD за баррель.

На локальном уровне можно отметить снижение градуса напряженности в динамике рынка российского госдолга и курса российского рубля, – считает эксперт.

Отмечаются позитивное влияние решения Нацбанка Казахстана по базовой ставке.

Монетарный регулятор сохранил базовую ставку на отметке 9,0% ввиду сохраняющих инфляционных рисков в стране. В Казахстане инфляция хоть и снижается (с 7,4% до 7,0%), но при этом она все еще остается выше таргета в 4-6%. В свою очередь, подобное решение все еще сохраняет реальную ставку в Казахстане на отметке 2%, а это ниже уровня равновесной нейтральной реальной ставки в 3-4%. Следовательно, сохранение базовой ставки на уровне 9,0% позволяет и нивелировать инфляционные риски, и поддерживать восстановление экономической активности, – считает Айтказин.

С учетом всех факторов биржевой курс тенге к доллару начал укрепляться. Краткосрочные перспективы курса тенге к доллару оцениваются, как позитивные. Это связано с положительным влиянием квартальной налоговой недели, которая пройдет во второй половине мая.

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