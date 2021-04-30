Более 2000 сотрудников Halyk Bank уже получили вакцину от СOVID-19

Добровольная вакцинация — это гражданская позиция команды Halyk Bank.

Еще более 1 000 сотрудников планируют вакцинироваться в ближайшее время. Заботясь о здоровье своих работников и клиентов, понимая, что только общими усилиями можно улучшить ситуацию с распространением COVID-19, крупнейший банк Казахстана, при участии местных организаций здравоохранения, организовал в офисах Головного банка и в региональных филиалах пункты вакцинации.

Прививочные места организованы в Алматы в здании головного офиса Банка и региональных филиалах. За несколько дней апреля более 2 000 работников банка, под присмотром врачей, соблюдая санитарно-противоэпидемические требования и социальное дистанцирование, привились первым компонентом зарегистрированной российской комбинированной векторной вакциной Спутник-V для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19.

Понимая, насколько важно в этот период защищать здоровье своих сотрудников, защищать здоровье своих клиентов, а также учитывая необходимость массовой вакцинации для страны, банк охотно поддержали инициативу работников.

"Как только вакцинация стала доступна населению, наши сотрудники одними из первых обратились в общественные пункты вакцинации, - говорит HR директор Halyk Bank Елена Копайгора, - поддерживая эту инициативу, мы организовали пункты вакцинации в офисах банка. Для нас это не разовая акция. В период пандемии значительная часть персонала была переведена на дистанционный формат работы и за год, каждый из нас уже адаптировался к новым реалиям, но не секрет, что каждый хочет быстрее вернуться к привычной жизни, когда нет риска заражения инфекцией. Поэтому дополнительно, внутри банка, мы хотим выработать коллективный иммунитет, чтобы постепенно вернуть жизнь в прежнее русло и наконец, начать проводить живые встречи офлайн. Хотелось бы отметить, что это не только проявление заботы о сотрудниках, но и о наших клиентах, которые, посещая отделения банка могут чувствовать себя комфортно. Добровольная вакцинация — это гражданская позиция команды Halyk Bank, которую мы, в свою очередь, только приветствуем".

Благодаря тому, что прививочный пункт организован непосредственно в здании Алматинского областного филиала, сама процедура не заняла много времени, - говорит заместитель директора Алматинского филиала Halyk Bank Ермек Токатов. - Кроме того, в связи с тем, что дата вакцинации пришлась на конец рабочей недели, коллеги достаточно мягко прошли фазу адаптации к действию вакцины. Это нужное дело, поскольку после проведения вакцинации обоими компонентами Спутника-V, мы, как и наши клиенты, получат возможность ощущать себя более защищенными.

Подобные прививочные пункты в ближайшее время будут организованы в филиалах банка по всей стране.

В Halyk Bank надеются, что бесплатная добровольная вакцинация и предпринимаемые государством и медиками профилактические меры, позволят снизить напряженность с ростом заболевания и улучшить эпидемиологическую ситуацию в нашей стране.

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