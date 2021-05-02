Важные назначения в Казахстане за неделю

Кроме того, Нурсултан Назарбаев передал полномочия возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

О важных перестановках и назначениях, произошедших на этой неделе, рассказывает zakon.kz.

26 апреля

Ерлан Кожагапанов назначен вице-министром культуры и спорта РК.

Ранее он занимал должность заместителя акима города Алматы.

Ерлан Кожагапанов родился 13 августа 1968 года в Алматинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет по специальности «экономист» в 1992 году, Алматинский государственный университет им. Абая (1999), Российскую Таможенную академию государственного Таможенного комитета Российской Федерации в 2006 году (юрист).

Трудовой стаж начал в АО "Казкоммерцбанк"в 1994году. За эти годы занимал должности помощника первого заместителя генерального директора РГП Министерства транспорта и коммуникации РК, начальника финансово-экономического управления Комитета налоговой полиции в г. Астана Министерства финансов РК, начальника Департамента таможенного контроля по городу Алматы.

Также был акимом Алматинского района города Астаны, заместителем акима Астаны., Возглавлял Агентство по делам спорта и физической культуры РК.Также занимал должность вице-министра культуры и спорта Республики Казахстан.

Акимом Шахтинска стал Аскербек Халтонов, до этого работавший руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области.

На этом посту он сменил Сержана Аймакова, возглавлявшего город около шести лет.

Аскербек Халтонов трудовую деятельность начал в АО "Караганды жолдары", был дорожным рабочим, затем работал мастером, главным инженером, заместителем начальника.

В апреле 2005 года пришел на госслужбу. Трудился в областном управлении при министерстве транспорта и коммуникаций.

Затем был переведен в аппарат акима области, где возглавлял отдел строительства, связи и дорожно-транспортной инфраструктуры.

Был заместителем акима Октябрьского района города Караганды.

С июля 2017 года по настоящее время работал руководителем Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

27 апреля

Асет Чиндалиев назначен заместителем Генерального прокурора Казахстана.

Ранее эту должность занимал Марат Ахметжанов. Теперь Ахметжанов возглавляет Антикоррупционную службу.

Асет Чиндалиев родился 5 марта 1977 года в селе Мерке.

Окончил в 1998 году КазГЮУ, юрист.

Трудовую деятельность начал в 1998году помощником Акмолинского транспортного прокурора ЦТП.

В последующие годы работал - ст.прокурором оргконтрольного управления, начальником отдела Секретариата, начальником Управления Аппарата Генпрокуратуры РК, руководителем Аппарата Генпрокурора РК.

Также занимал должность первого зампрокурора Астаны, госинспектора отдела правоохранительной системы Администрации Президента РК.

Тимур Карагойшин назначен председателем Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК.

Тимур Карагойшин родился в 1961 году в Западно-Казахстанской области. Окончил Алма-Атинский архитектурно-строительный институт, Университет технологии, строительства, оценки и управления качества.

Квалификация по специальности — инженер-строитель, юрист-эксперт. Трудовую деятельность начал в 1978 году.

Начинал с мастера, прораба передвижных механизированных колонн. Был директором хозрасчетного проектно-производственного архитектурно-планировочного бюро Комитета по архитектуре и строительству Уральского облисполкома.

Также занимал должности заместителя главы Жалпакталской районной администрации ЗКО, и.о. начальника; начальник Управления архитектурно-строительного контроля, инспектирования и лицензирования, заместитель директора; директора Департамента индустрии, торговли и поддержки малого бизнеса по ЗКО.

Был заместителем акима Уральска, директором филиала АО "НК "Қазақстан Темір Жолы", директором Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Акмолинской области.

Руководил Управлением сметных норм в строительстве Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК.

Занимал должность генерального директора РГП на ПХВ "Госэкспертиза".

28 апреля

Елбасы Нурсултан Назарбаев передал полномочия возглавлять Ассамблею народа Казахстана (АНК) нынешнему Президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Я хочу двигаться дальше, это серьезный для меня шаг. Я стоял у истоков Ассамблеи. Спасибо всем членам Ассамблеи за поддержку. Это было важно. Но, как известно, мне пожизненно принадлежит право возглавлять АНК. Я всегда с вами буду и не отказываюсь. При этом ряд полномочий закреплены перед президентом страны. То есть все вопросы должны быть в одних руках. Я решил передать мое право возглавлять АНК Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву, - сказал Назарбаев.

В свою очередь Токаев предложил Елбасы стать почетным председателем Ассамблеи. Этот статус сродни статусу почетного сенатора, который был присвоен первому президенту РК в 2019 году.

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